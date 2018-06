Ex-mordomo do papa começa a cumprir pena O ex-mordomo do papa Bento XVI, Paolo Gabriele, de 46 anos, começou a cumprir nesta quinta-feira sua sentença de 18 meses de prisão em uma cela dentro da Cidade do Vaticano, por roubo de correspondência papal, no maior vazamento de informações que ocorreu na Santa Sé em anos. Gabriele furtou vários documentos do pontífice e os repassou a um jornalista italiano, Pierluigi Nuzzi, que publicou um livro revelando as relações entre a Igreja e vários governos, além dos esforços de Bento XVI para abafar escândalos sexuais na ordem Legionários de Cristo.