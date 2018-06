Ex-mulher de Robert Kennedy se suicida Mary Kennedy, de 52 anos, ex-mulher de Robert F. Kennedy Jr., morreu por asfixia em decorrência de enforcamento, revelou a autópsia ontem. Mary foi encontrada enforcada em um celeiro nos fundos da casa da família no subúrbio nova-iorquino de Bedford na quarta-feira. Ela teve quatro filhos com o advogado Robert Kennedy, filho do senador Robert F. Kennedy e sobrinho de John F. Kennedy.