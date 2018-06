Ex-namorada de Evo diz que irá processá-lo e quer suspensão dos direitos paternos

LA PAZ - Gabriela Zapata, ex-companheira do presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou que processará o governante para negar a ele a paternidade do filho dos dois, segundo declarações divulgadas no sábado, e afirmou que tramitará um novo teste de DNA.

"Vou pedir também uma medida em que se suspenda a autoridade de paternidade (do presidente), por toda a violência de todo o aparato de governo contra a criança", afirmou Gabriela, entrevistada pela emissora privada de TV Red Uno.

Sem detalhar em que consistirá sua ação legal, ela disse que apresentará à Justiça "um pedido de negociação de paternidade". "Vou submetê-lo (o menino) ao teste de DNA".

Após o escândalo vir à tona em fevereiro, o presidente boliviano reconheceu que em 2007 teve um relacionamento com Gabriela e que pouco tempo depois um menino nasceu, vindo a falecer pouco tempo depois.

Também circulou na imprensa boliviana um certificado de nascimento, em que Evo reconhece a criança.

No final de abril, Evo se submeteu ao exame de DNA. Gabriela, no entanto, se recusou a fazer o mesmo com a criança, alegando que foi negada a presença de peritos imparciais. Ela disse duvidar do trabalho da entidade estatal que realizaria o teste. /AFP