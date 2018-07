Ex-oficial de polícia é libertado na Venezuela

O ex-subcomandante de polícia cumpria sentença de 30 anos de prisão por cumplicidade nas mortes de manifestantes favoráveis a Chávez durante os protestos contra uma tentativa de golpe de Estado no país sul-americano em 2002.

Ao justificar a decisão, a presidente da Suprema Corte da Venezuela, Luisa Estella Morales, disse que Forero foi colocado em liberdade condicional por razões humanitárias. Ele foi diagnosticado recentemente com um câncer na próstata. As informações são da Associated Press.