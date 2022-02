Ex-policiais e militares aposentados comandam atos antivacina no Canadá; leia análise

Catherine Porter, The New York Times

OTTAWA - Um dia depois de o governador de Ontário declarar estado de emergência e dizer que qualquer pessoa envolvida no protesto enfrentaria consequências “graves”, incluindo multas de 100 mil dólares canadenses e até prisão – nada mudou nas ruas de Ottawa. Os poucos policiais à vista foram rapidamente engolidos por uma multidão.

Duas semanas depois que Ottawa foi ocupada, muitos se perguntam como isso aconteceu. Por que a polícia abandonou a sede do poder? Analistas citam dois fatores: a fraqueza da força policial da capital e a força dos ocupantes – em número, tática, disciplina, capacidade de arrecadação e logística.

Embora os caminhões sejam o símbolo do protesto, apenas alguns líderes são caminhoneiros. Muitos são ex-policiais e veteranos do Exército que usam seus conhecimentos para organizar a ocupação. “Este é um nível muito sofisticado de manifestantes”, disse o chefe de polícia de Ottawa, Peter Sloly.

Os caminhões começaram a entrar na cidade em 28 de janeiro e as autoridades foram informadas de que o protesto seria breve. Em vez disso, eles estacionaram e nunca foram embora. A polícia não colocou barreiras de concreto para mantê-los longe do Parlamento, nem impediu que o centro virasse um estacionamento.

A formação militar e policial de alguns líderes vem sendo fundamental para moldar a estratégia e o planejamento dos manifestantes. Um dos chefes do grupo, Tom Quiggin, foi oficial de inteligência do Exército, do gabinete e da Polícia Federal. “Eles sabem exatamente quais são as táticas que a polícia vai usar”, disse Christian Leuprecht, professor de ciências políticas do Royal Military College.