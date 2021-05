Ex-policiais envolvidos no caso George Floyd são indiciados pelo Departamento de Justiça dos EUA

Um grande júri federal indiciou, nesta sexta-feira, 7, o ex-policial de Minneapolis Derek Chauvin e três outros ex-policiais por violar os direitos civis de George Floyd no ano passado, durante a prisão que causou sua morte, uma medida que pode ampliar as responsabilidades no caso que desencadeou protestos em todo o país contra a violência policial.

Os promotores do Departamento de Justiça disseram que Chauvin, J. Alexander Kueng e Tou Thao, que participaram da prisão de Floyd, serão julgados por duas acusações cada um. O ex-oficial Thomas Lane também enfrentará uma acusação no caso.

O anúncio foi feito menos de três semanas depois que Chauvin ser considerado culpado por três acusações de homicídio. O ex-policial foi quem colocou o joelho no pescoço de Floyd por mais de nove minutos enquanto o homem de 46 anos estava caído na calçada e reclamava de não conseguir respirar. Sua sentença está marcada para 25 de junho.

Em uma acusação separada, Chauvin também enfrentará duas acusações de violação dos direitos de um menino de 14 anos durante uma prisão em setembro de 2017, na qual o policial é acusado de segurar o menino pelo pescoço e bater nele repetidamente com uma lanterna, causando ferimentos.

Kueng, Lane e Thao estão enfrentando acusações estaduais de auxílio e cumplicidade de homicídio e homicídio culposo. O julgamento está marcado para começar no final de agosto. Kueng é negro, Lane é branco e Thao é asiático-americano.

As acusações federais podem aumentar o tempo de prisão ou outras penalidades, independentemente das condenações em nível estadual.

Funcionários do Departamento de Justiça disseram que a decisão de abrir acusações contra os policiais foi o resultado de uma investigação intensiva dos advogados da Divisão de Direitos Civis que estão em Minneapolis há meses. No mês passado, o procurador-geral Merrick Garland anunciou que a Justiça conduzirá uma investigação abrangente de “padrão ou prática” para determinar se a polícia de Minneapolis se envolveu sistematicamente em conduta ilegal.

A intensificação do escrutínio federal reflete o senso de urgência do governo Biden em lidar com o policiamento abusivo na esteira das manifestações de justiça social em massa que varreram o país após a morte de Floyd em 25 de maio de 2020. Mas, historicamente, ganhar condenações contra policiais tem sido difícil, com os promotores necessidade de limpar um padrão mais elevado do que em um caso normal de autodefesa.

No período de 10 anos de 2005 a 2014, quando cerca de 10.000 americanos foram mortos pela polícia, 153 policiais foram acusados, o que equivale a aproximadamente 1,5%, de acordo com um banco de dados mantido por Philip Matthew Stinson na Bowling Green University e citado em um relatório do Washington Post ano passado.

Existem disposições conhecidas em 139 desses 153 casos, disse Stinson. Cerca de 55 por cento dos casos resultaram em condenações, a maioria por confissão de culpa. O banco de dados de Stinson também captura casos não disparos. Sua pesquisa encontrou 58 casos de assassinato ou homicídio culposo que não envolviam arma de fogo. Dos 51 casos com resultados conhecidos, cerca de 65% resultaram em condenação, mas apenas 47% dos casos terminaram em condenações por crime.

Floyd estava sentado em um carro quando Kueng e Lane responderam a uma ligação de um funcionário de uma loja de conveniência que relatou que Floyd teria usado uma nota falsa de U$ 20. Lane sacou sua arma quando os policiais ordenaram que Floyd saísse de seu carro e o algemaram, com Floyd implorando aos policiais para não atirarem nele, de acordo com imagens de câmeras presas ao corpo dos próprios policiais.

Chauvin e Thao chegaram ao local, com o primeiro se juntando aos outros dois enquanto tentavam forçar Floyd a sentar-se no banco de trás de uma viatura policial. Na luta, os oficiais subjugaram Floyd no chão, com Chavin ajoelhado em seu pescoço, e Kueng e Lane seguraram suas costas e pernas. Thao ordenou que os transeuntes se afastassem e impediu um bombeiro de Minneapolis de fornecer ajuda médica ao Floyd.