Ex-policial que ajoelhou no pescoço de George Floyd é libertado sob fiança

MINNEAPOLIS - Derek Chauvin, o ex-policial de Minneapolis que foi filmado com o joelho no pescoço de George Floyd e que agora enfrenta acusações de assassinato pela morte de Floyd, foi libertado sob fiança da prisão na manhã de quarta-feira, 7. Os registros correcionais estaduais mostram que Chauvin foi transferido de uma prisão estadual em Oak Park Heights, Minnesota, onde estava detido desde que foi preso em maio, para a Cadeia do Condado de Hennepin em Minneapolis na manhã de quarta-feira. Os registros do tribunal mostram que ele depositou uma fiança condicional de US$ 1 milhão e foi libertado da custódia pouco antes do meio-dia.

Eric Nelson, o advogado de Chauvin, confirmou que seu cliente não estava mais sob custódia, mas se recusou a comentar mais. Imagens da câmera corporal mostram a luta que levou ao encontro fatal de George Floyd com a polícia. Chauvin, 44, foi o último dos quatro ex-policiais de Minneapolis acusados ​​pelo assassinato de Floyd a ser libertado da prisão enquanto o processo judicial está pendente.

Um veterano de 19 anos da polícia de Minneapolis antes de ser despedido em maio, Chauvin enfrenta acusações de homicídio culposo e homicídio culposo na morte de Floyd. Três outros oficiais na cena - J. Alexander Kueng, Thomas K. Lane e Tou Thao - são acusados ​​de ajudar e encorajar. Um juiz do condado de Hennepin está avaliando se os quatro ex-policiais serão julgados conjuntamente. Uma data provisória para o julgamento foi marcada para março de 2021.

A libertação de Chauvin provavelmente aumentará as tensões em uma cidade que permaneceu no limite desde a morte de Floyd e onde muitos edifícios em todo o centro de Minneapolis permanecem fechados em meio à preocupação contínua com a agitação civil. Um oficial de Minneapolis, que falou sob condição de anonimato porque o oficial não estava autorizado a falar publicamente, disse que a cidade foi informada na quarta-feira da possível libertação de Chauvin e "planejou de acordo", mas se recusou a fornecer detalhes.

Não está claro para onde Chauvin pode ir. Sob condições de fiança, ele não tem permissão para deixar Minnesota. Sua antiga casa nos subúrbios de Twin Cities foi vendida recentemente. Membros de sua família se recusaram repetidamente a comentar sobre sua prisão, embora parentes não identificados tenham lançado no mês passado uma campanha online de arrecadação de fundos por meio do site Give Send Go buscando arrecadar fundos para o fundo de fiança de Chauvin.

Uma mensagem postada lá na semana passada disse que a arrecadação de fundos “tem sido mais lenta do que esperávamos”. Na quarta-feira, o fundo arrecadou pouco menos de US $ 4.000.

Chauvin, junto com sua ex-esposa Kellie, também enfrenta acusações de evasão fiscal estadual. Os promotores do condado de Washington, Minnesota, dizem que Chauvin subestimava e pagava impostos estaduais desde 2014 e não relatou mais de $ 95.000 que ganhou trabalhando como guarda de segurança fora de serviço.