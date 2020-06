Ex-policial que matou Rayshard Brooks em Atlanta é preso

WASHINGTON - O agora ex-policial que matou o jovem negro Rayshard Brooks na semana passada em Atlanta foi preso nesta quinta-feira, 18, após ser acusado de homicídio.

Garrett Rolfe, 27, foi enviado ao presídio do condado de Fulton, de acordo com o site do estabelecimento.

No dia anterior, o procurador local, Paul Howard, pediu sua prisão e deu a ele um dia para se entregar às autoridades.

Um segundo oficial presente na tragédia, Devin Brosnan, acusado de agressão, também se entregou à polícia nesta quinta-feira, mas foi libertado sob fiança, segundo a mídia local.

Brosnan colabora com a justiça e vai testemunhar contra seu colega, segundo o procurador Howard.

Na noite da sexta-feira passada, funcionários de um restaurante de fast-food ligaram para a polícia porque uma pessoa dormia em seu carro, bloqueando o acesso ao cinema drive-in do estabelecimento.

Ao chegar, os agentes encontraram Rayshard Brooks, 27, bêbado.

O jovem se mostrou disposto a cooperar por mais de meia hora até que os policiais tentaram prendê-lo. Neste momento, ele pegou a Taser (arma de eletrochoque) de um policial e fugiu.

O agente Rolfe abriu fogo, embora, segundo o procurador, "Brooks não representasse uma ameaça imediata".

Segundo a autópsia, o jovem morreu após ser baleado duas vezes nas costas.

Garrett Rolfe foi imediatamente demitido e seu colega designado para tarefas administrativas.

Mas a tragédia reacendeu os protestos desencadeados após a morte de George Floyd, um afro-americano sufocado por um policial branco em Minneapolis em 25 de maio. /AFP