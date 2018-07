Ex-prefeito é preso por porte ilegal de arma no México Um dos homens mais ricos do México, o ex-prefeito de Tijuana Jorge Hank Rhon, foi preso hoje por porte ilegal de arma após a descoberta de 40 rifles e 48 revólveres em sua propriedade. Candidato potencial a governador do Estado mexicano de Baja Califórnia em 2013, Rhon já foi associado a traficantes pelo Centro de Inteligência de Combate às Drogas dos Estados Unidos, em 1999, e teve dois empregados condenados pelo de assassinato de um jornalista de Tijuana, em 1988. As informações são da Associated Press.