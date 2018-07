Ex-prefeito é solto no México, mas volta a ser preso

García afirmou que Hank Rhon ficará sob custódia sem acusações, enquanto os investigadores buscam coletar evidências do caso. O procurador disse não ter mais informações sobre o homicídio, porém ele havia comentado no domingo que duas das armas encontradas em 4 de junho na casa do ex-prefeito estavam ligadas aos assassinatos de um segurança, em dezembro de 2009, e de um suposto ladrão de carros, em junho de 2010.

Amante declarado dos animais, magnata dos jogos de azar e proprietário do único local para corrida de cachorros do país, o excêntrico ex-prefeito foi acusado em vários momentos de sua vida, sem provas, por supostas atividades criminais. Atualmente, o homem que governou a fronteiriça Tijuana entre 2004 e 2007 pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI) enfrenta uma situação distinta: é acusado de posse ilegal de armas, após o Exército encontrar em sua casa um arsenal com 88 armas e 10 mil cartuchos. As informações são da Associated Press.