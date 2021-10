Ex-prefeito pioneiro na acolhida de refugiados na Itália é condenado a 13 anos de prisão

LOCRI, ITÁLIA - A experiência de Domenico Lucano para reviver sua aldeia no topo de uma colina no sul da Itália foi considerada um modelo para a integração de refugiados - ganhou prêmios e inspirou um curta-metragem. Em seguida, o ex-prefeito, que atende por Mimmo, acabou no tribunal por acusações de ajudar a imigração ilegal.

“Passei minha vida perseguindo meus ideais contra as máfias. Fiquei do lado dos menos afortunados - com os refugiados que vieram ”, disse ele a repórteres na quinta-feira, em frente ao tribunal de Locri, na Calábria, onde disputará as eleições regionais que ocorrerão dentro de alguns dias.

A pena de prisão foi quase o dobro do que os promotores haviam solicitado, e as acusações contra Lucano incluíam abuso de poder e fraude, segundo a mídia italiana. Não ficou claro de quais crimes ele foi condenado.

O ex-professor disse que não tinha dinheiro suficiente para pagar os advogados, que argumentam que Lucano não ganhou dinheiro ilícito com seu mandato. Eles se comprometeram a apelar, o que ele pode fazer duas vezes antes de cumprir a pena de prisão.

“Achei que poderia contribuir para o resgate da minha terra que tem imagem negativa. Foi uma experiência inesquecível e fantástica ”, disse Lucano, de 63 anos. “Mas ... chega. Para mim, tudo acaba agora.”

Como sua vila medieval de Riace, que ele governou de 2004 a 2018, cidades e vilas na Calábria, lutando contra o desemprego, perderam os jovens que estão indo para o norte para partes mais ricas da Itália ou deixando o país.

Na esteira de um aumento de refugiados na Europa, o plano de Lucano de acolher centenas de migrantes trouxe de volta a vida a uma comunidade pobre e despovoada de 1,8 mil habitantes, em sua maioria, idosos. Os novos residentes permitiram que a aldeia enchesse as casas abandonadas com a ajuda de fundos do governo, reabrisse lojas e mantivesse a escola aberta.

Premiado em 2010 como o terceiro melhor prefeito do mundo, Lucano apareceu, em 2016, como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista Fortune. Inspirou um documentário de Wim Wenders e um filme para a televisão.

Prisão e acusações

Mas as autoridades prenderam Lucano em 2018 e o acusaram de arranjar “casamentos de conveniência” para contornar as regras para migrantes. Seus fãs temiam motivações políticas: na época, o governo de direita da Itália prometeu reprimir os imigrantes, considerando criminosos aqueles que os ajudaram e colocando alguns trabalhadores humanitários em julgamento.

Após a decisão de quinta-feira, Matteo Salvini, um linha-dura anti-imigração que elogiou a prisão de Lucano quando ele era ministro do Interior, o chamou de "um campeão do radical chique" e mirou no alvoroço dos políticos de esquerda.

A sentença de 13 anos e 2 meses atraiu indignação de muitos outros italianos. Alguns foram rápidos em notar que o prefeito amigo dos migrantes foi condenado a uma pena de prisão maior - um ano a mais - do que Luca Traini, um extremista de direita que atirou em seis imigrantes africanos em um tumulto em 2018 em Macerata, no centro da Itália.

“Se as leis são criminosas, os justos são heróis e a resistência é um dever. Orgulhosamente cúmplice”, afirmou a Baobab Experience, uma instituição de caridade de Roma que ajuda refugiados com abrigo, comida e aconselhamento jurídico, nesta sexta-feira, 1º./WP e AFP