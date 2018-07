Ex-premiê da França vai concorrer à presidência

A novidade deve complicar a vida tanto do candidato oposicionista do Partido Socialista, François Hollande, como do presidente Nicolas Sarkozy, membro do União por um Movimento Popular, que já teve Villepin como membro. Apresentando-se como candidato de centro, Villepin pode ganhar votos dos dois rivais, mas a novidade é desafiadora especialmente para Sarkozy, pois os dois políticos são duros rivais.

Villepin foi inocentado em setembro de acusações de que tenha tomado parte em uma campanha para difamar Sarkozy. No domingo, ele criticou o presidente por não proteger os interesses da França, durante recente encontro de líderes da UE, e por impor vários cortes ao orçamento.

Sarkozy ainda não declarou sua candidatura, mas deve se apresentar.

Villepin, por sua vez, buscou distanciar-se do UMP e da política partidária em geral. Segundo ele, a França tem sido humilhada "pela lei dos mercados, que continuam impondo a nós mais austeridade". O candidato criticou o acordo da UE fechado em Bruxelas na semana passada para que possa haver mais monitoramento dos orçamentos nacionais. Sarkozy e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, foram os principais autores do acordo.

Membros do UMP atacaram a decisão de Villepin, dizendo que ela podia dividir o partido. Villepin tem poucas chances de vencer, mas pode roubar votos importantes. As eleições ocorrerão em dois turnos, em abril e maio. As informações são da Associated Press.