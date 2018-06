Ex-premiê da Itália, Silvio Berlusconi, comete nova gafe

O ex-chefe do governo italiano disse que não teve a intenção de ofender o político em 2003, quando em tom de brincadeira ofereceu a Schulz um papel em um filme como "kapo" (detento indicado como supervisor) de um campo de concentração. Em seguida, Berlusconi acrescentou "de acordo com eles, os campos de concentração nunca existiram".

A ministra da Família alemã, Manuela Schwesig, classificou, em seu perfil no Twitter, como "indescritíveis" as declarações do ex-premiê da Itália e pediu uma luta contra a extrema-direita "populista".

Berlusconi perdeu seu assento no Senado italiano e está proibido de concorrer às eleições devido a sua condenação por fraude fiscal, mas ainda mantém a liderança do partido. Fonte: Associated Press.