Ex-premiê da Romênia atira em si mesmo após sentença de prisão

Texto atualizado às 18h55

O ex-premiê da Romênia Adrian Nastase atirou em si mesmo nesta quarta-feira, 20, horas após a Corte da Romênia sentenciá-lo a dois anos de prisão por corrupção. Segundo o atual primeiro-ministro, Nastase está no hospital.

Segundo a imprensa local, ele atirou no próprio pescoço no momento em que a polícia chegou em sua casa para prendê-lo e deixou a residência em uma ambulância. Nastase seria o primeiro líder romeno a ficar preso desde a queda do comunismo em 1989.

O primeiro-ministro Victor Ponta, um aliado próximo de Nastase, foi até o hospital e disse que a situação do ex-premiê está 'sob controle'.

