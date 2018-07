Ex-premiê da Ucrânia é condenada a 7 anos de prisão

A ex-primeira-ministra da Ucrânia Yulia Timoshenko foi condenada ontem a 7 anos de prisão pela Justiça do país por abuso de poder durante a negociação de um contrato de importação de gás com a Rússia em 2009. Ela diz que o julgamento teve motivações políticas e foi influenciado pelo presidente Viktor Yanukovich, seu maior rival político. EUA, UE e Rússia criticaram a condenação.

Após o veredicto, dezenas de partidários de Yulia entraram em confronto com a tropa de choque do lado de fora de um tribunal de Kiev. Ela ainda ficará dez anos sem seus direitos políticos e terá de pagar US$ 190 milhões por danos à empresa estatal Naftogaz. A defesa de Yulia prometeu recorrer.

A ex-premiê qualificou o julgamento de "linchamento" e o comparou à era stalinista. "O ano de 1937 voltou à Ucrânia com esse veredicto", declarou. "Nem Yanukovich nem esse juiz podem manchar o meu nome."

O contrato assinado por Yulia em 2009 pôs fim à uma disputa com a Rússia que ameaçou o fornecimento de gás para a União Europeia. Ontem, Bruxelas pediu que o presidente descriminalizasse o processo contra a ex-premiê e o transformasse em punições administrativas, sob pena de atrapalhar o plano de Kiev de adesão ao bloco. O premiê russo, Vladimir Putin, afirmou ter estranhado a condenação, uma vez que o acordo assinado em 2009 respeita a lei dos dois países. A Casa Branca se disse profundamente "desapontada" com o veredicto. / AP, NYT e REUTERS