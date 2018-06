Ex-premiê de Mubarak e Irmandade vão disputar 2o turno no Egito O órgão responsável por supervisionar a eleição presidencial do Egito confirmou nesta segunda-feira a realização de um segundo turno entre o candidato da Irmandade Muçulmana Mohamad Mursi e o último primeiro-ministro do regime deposto de Hosni Mubarak, Ahmed Shafiq.