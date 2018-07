Ex-premiê desmente ligações com Murdoch Em declarações sobre o escândalo de grampos na Grã-Bretanha, o ex-primeiro-ministro Gordon Brown desmentiu várias das alegações que o relacionam a Rupert Murdoch e acusou o principal jornal do magnata da mídia, The Sun, de minar os esforços britânicos na guerra no Afeganistão. O ex-premiê foi o primeiro de antigos e atuais líderes a depor sobre o caso, que já levou mais de 50 pessoas à prisão. O atual premiê, David Cameron, prestará declarações na quinta-feira.