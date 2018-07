Ex-premiê discursa horas antes e escapa por pouco da tragédia O chanceler da Noruega, Jonas Gahr Store, confirmou ontem que a ex-primeira-ministra do país, Gro Harlem Brundtland, havia feito um discurso em Utoya horas antes do massacre e escapou por pouco da tragédia. A polícia trabalha com a hipótese de ela ser um dos alvos do atirador Anders Behring Breivik.