Ex-premiê do Paquistão Nawaz Sharif é condenado a 10 anos de prisão

ISLAMABAD - Um tribunal anticorrupção condenou nesta sexta-feira, 6, a 10 anos de prisão o ex-primeiro-ministro do Paquistão Nawaz Sharif pela posse de quatro apartamentos de luxo em uma área nobre de Londres, no Reino Unido. A sentença foi anunciada um ano depois de o premiê ser inabilitado como político e a apenas três semanas das eleições gerais no país asiático.

O juiz Mohammed Bashir do Escritório de Responsabilidade Nacional (NAB, na sigla em inglês), um órgão anticorrupção, também sentenciou a filha de Sharif, Maryam, a sete anos de prisão pela posse dos apartamentos e a mais um ano por apresentar documentos falsos.

Além das penas de prisão, o juiz determinou uma multa de 8 milhões de libras (€ 9 milhões) ao ex-primeiro-ministro e outra de 2 milhões de libras (€ 2,5 milhões) à sua filha. / EFE