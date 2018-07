Ex-premiê pede ao Hezbollah que entregue suspeitos

Os comentários de Saad Hariri foram feitos durante uma entrevista concedida hoje a uma emissora de televisão. Trata-se da primeira reação pública de Hariri desde o indiciamento, no fim do mês passado, de quatro pessoas ligadas ao Hezbollah e suspeitas de envolvimento no atentado que resultou na morte de Rafic Hariri e mais 22 pessoas em fevereiro de 2005.

Na entrevista, Hariri qualificou o atual primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, como um "agente" do Hezbollah e cobrou do governo que vá atrás dos suspeitos. O xeque Hassan Nasrallah, líder supremo do Hezbollah, prometeu jamais entregar os suspeitos ao tribunal. As informações são da Associated Press.