Ex-presidente Bush é transferido para UTI Internado há 33 dias por causa de uma bronquite, o ex-presidente dos EUA George H. Bush, de 88 anos, foi transferido para a UTI do Hospital Metodista de Houston, no Texas. Pai do também ex-presidente George W. Bush, ele foi hospitalizado com bronquite no dia 7 de novembro e recebeu alta doze dias depois, mas voltou a ser internado em 23 de novembro. "Ele sofreu uma série de complicações que obrigaram sua transferência para a unidade de tratamento intensivo", informou o porta-voz, sem dar mais detalhes.