Ex-presidente chinês Jiang aparece após especulações O ex-presidente da China Jiang Zemin fez hoje uma rara aparição em público em uma cerimônia em Pequim, meses depois de surgir a especulação de que ele morreu ou estaria perto de morrer. Jiang, de 85 anos, sentou-se ao lado de outros líderes do país no Grande Salão do Povo de Pequim, em um evento oficial para comemorar o centenário da revolução de 1911 que derrubou o comando imperial.