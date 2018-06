Ex-presidente da Tunísia é condenado à prisão perpétua

A agência de notícias estatal TAP disse que ele foi julgado pela morte de um

manifestante e ferimentos a outros dois durante a repressão aos ativistas na cidade de Sfax, no sul do país.

Ben Ali foi viver em exílio na Arábia Saudita, onde ele fugiu em meio ao levante que derrubou seu regime após 23 anos no poder.

O ex-ministro do Interior, Rafik Belhaj Kacem, que estava presente no julgamento, foi condenado a 10 anos de prisão pelo caso.

Ben Ali havia sido condenado à prisão perpétua em junho e em julho do ano passado por repressão a manifestantes em Túnis, capital da Tunísia, e no noroeste do país. As informações são da Associated Press.