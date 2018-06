Ex-presidente de Portugal Mário Soares é internado

SÃO PAULO - O ex-presidente de Portugal e cofundador do Partido Socialista, Mário Soares, de 88 anos, foi internado neste sábado no Hospital da Luz, em Lisboa, devido a uma gripe, mas a sua situação clínica está estável, segundo reportagem do jornal português Público publicada na internet.

A assessora de Mário Soares confirmou ao jornal que ele foi hospitalizado a pedido da família, devido a uma forte recaída de uma gripe. Mário Soares tinha muita tosse, o que lhe provocava alguns problemas respiratórios. O ex-presidente faria alguns exames médicos ainda neste sábado, 12, e só deverá ter alta no domingo.