Ex-presidente do Egito enfrenta novo julgamento Promotores do Egito submeteram, neste domingo, o ex-presidente islamita Mohammed Morsi a um novo julgamento sob acusações de insultar o judiciário e difamar os membros do órgão a fim de espalhar o ódio, no quarto caso aberto contra ele desde que foi deposto, em julho do ano passado, afirmou a agência de notícias estatal.