Ex-presidente do Egito será julgado por fuga da prisão O presidente deposto do Egito, Mohamed Morsi, será julgado por ter fugido da prisão em janeiro de 2011, durante o levante contra o ditador Hosni Mubarak, segundo informaram neste sábado fontes da promotoria pública. Morsi será julgado juntamente com mais 129 réus, incluindo membros da Irmandade Muçulmana e do grupo palestino Hamas.