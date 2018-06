Ex-presidente do Iêmen ficou com US$60 bi e foi conivente com rebeldes, dizem peritos da ONU O ex-presidente do Iêmen Ali Abdullah Saleh é suspeito de ter se apropriado de forma corrupta de cerca de 60 bilhões de dólares, valor equivalente ao PIB anual do Iêmen, durante seu longo governo, e ter sido conivente no avanço de uma milícia no ano passado, disseram investigadores designados pela ONU, em relatório ao Conselho de Segurança.