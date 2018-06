Ex-presidente dos EUA, Bush pai continua internado O ex-presidente dos Estados Unidos George H. W. Bush, pai do também ex-presidente George W. Bush, permanece hospitalizado em Houston, em recuperação após apresentar uma tosse relacionada a bronquite. Até o momento não há novas informações sobre o estado de saúde dele, mas Jim McGrath, porta-voz da família, disse no sábado (29) que o ex-presidente, de 88 anos, foi transferido para um quarto no Methodist Hospital. Bush pai passou uma semana em cuidados intensivos para combater uma febre.