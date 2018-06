Ex-presidente dos EUA George H. W. Bush é hospitalizado em Houston

WASHINGTON - O ex-presidente dos Estados Unidos, George H. W. Bush, foi internado em hospital da cidade de Houston, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 18, por sua chefe de gabinete, Jean Becker, aos veículos de imprensa locais.

Jean explicou à emissora "KHOU", filiada local da "CBS News", que Bush, de 92 anos, está estável e "bem", embora não tenha revelado o motivo da sua internação no Hospital Metodista de Houston.

De acordo com a chefe de gabinete, a expectativa é que Bush possa deixar o hospital nos próximos dias e retornar para sua residência em Houston, onde vive com sua esposa Barbara.

Apesar de ter comemorado seu aniversário de 90 anos saltando de paraquedas para mostrar sua vitalidade, o ex-presidente foi hospitalizado em diversas ocasiões durante os últimos anos por diferentes motivos.

Em julho de 2015, por exemplo, quebrou uma vértebra do pescoço em uma queda e em 2012, passou as férias natalinas no Hospital Metodista de Houston por conta de uma bronquite e uma infecção viral. / EFE e REUTERS