Ex-presidente dos EUA George H.W. Bush deixa UTI de hospital

HOUSTON - O ex-presidente dos Estados Unidos George H.W. Bush (1989-1993) deixou nesta quarta-feira, 25, a unidade de terapia intensiva (UTI) na qual foi internado com uma infecção, e a expectativa é que siga se recuperando nos próximos dias, informou seu porta-voz.

"Está acordado e falando com o pessoal do hospital, sua família e amigos, e seus médicos estão muito satisfeitos com o seu progresso", declarou Jim McGrath, seu porta-voz, em nota. "Quer assegurar a todo o mundo que, por melhor que esteja se sentindo agora, está mais focado em que o Houston Rockets vença o Minnesota Timberwolves que em qualquer coisa que o levou ao hospital."

Bush foi internado no Hospital Metodista de Houston neste domingo, horas depois de comparecer no sábado ao enterro da sua mulher, a ex-primeira-dama Barbara Bush, que morreu na semana passada.

De acordo com seu porta-voz, o que lhe ocorreu é que contraiu "uma infecção que se espalhou por seu sangue". Bush, de 93 anos e que sofre um tipo de Parkinson que lhe impede de caminhar, foi hospitalizado nos últimos anos várias vezes por problemas respiratórios e também por uma fratura cervical.

Em 2017, ele esteve internado em janeiro e abril por problemas respiratórios.

Além disso, em 2015 rompeu uma vértebra do pescoço em uma queda e, em 2012, passou as férias natalinas nesse mesmo centro hospitalar, afetado por uma bronquite e uma infecção virótica que o deixaram internado por um mês e meio. /EFE