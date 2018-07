Ex-presidente egípcio Hosni Mubarak estaria em coma, diz CNN

Texto atualizado às 10h25

O ex-presidente egípcio Hosni Mubarak estaria em coma, segundo informações da CNN. Nesta segunda-feira, 11, médicos precisaram reanimar Mubarak com um desfibrilador por duas vezes e alimentá-lo via intravenosa.

Autoridades do país aprovaram um pedido para deixar o filho mais velho de Mubarak ficar ao lado dele na Unidade de Terapia Intensiva do hospital penitenciário, localizado no sul do Cairo, devido ao frágil estado de saúde do ex-presidente.

O ditador egípcio cumpre prisão perpétua por sua participação na morte de centenas de manifestantes durante a revolta popular no ano passado.

Os funcionários de segurança não informaram se o desfibrilador precisou ser utilizado em razão de uma parada cardíaca ou para conter uma arritmia.

