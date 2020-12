Ex-presidente francês Valéry Giscard d'Estaing morre aos 94 anos

PARIS - O ex-presidente francês Valéry Giscard d'Estaing, que governou o país entre 1974 e 1981, morreu nesta quarta-feira, 2, aos 94 anos, segundo confirmou o Palácio do Eliseu. A família do ex-presidente informou que ele morreu em sua casa em Loir Loir-et-Cher por complicações da covid-19. "Seu estado de saúde havia piorado e ele morreu em consequência da covid 19", afirma o comunicado. Giscard foi um dos arquitetos da integração europeia no início dos anos 70.

Segundo a agência de notícias France Presse, o ex-presidente esteva internado recentemente em Tours. Um pouco antes, o jornal português Público havia dito que ele sofrera uma insuficiência cardíaca. A família informou em comunicado que, a pedido do ex-presidente, o funeral será realizado com a "mais restrita privacidade".

O ex-presidente ficou conhecido por modernizar a sociedade francesa durante seu governo ao permitir o divórcio por mútuo consentimento e legalizar o aborto, por exemplo. Giscard foi o presidente mais jovem da França e, até sua morte, era uma das vozes mais respeitadas na vida política francesa.

Eleito presidente aos 48 anos, ele chegou ao poder após anos de governo gaullista e buscou liberalizar a economia e as atitudes sociais. Ele perdeu sua candidatura à reeleição, no entanto, para o socialista François Mitterrand.

Na Europa, ele estabeleceu um relacionamento próximo com o ex-chanceler da Alemanha Ocidental Helmut Schmidt e juntos eles lançaram as bases para a moeda única do euro, criando o Sistema Monetário Europeu.

Histórico de problemas cardíacos

Desde o início do confinamento, Giscard vivia em sua residência de campo. Mas nos últimos meses precisou ser internado em várias ocasiões por problemas cardíacos. Entre 15 e 20 de novembro, ficou internado no serviço de cardiologia do hospital de Tours.

Antes, já havia sido hospitalizado por alguns dias em meados de setembro no hospital Georges-Pompidou em Paris devido a uma infecção pulmonar leve. Os médicos, na ocasião, descartaram a possibilidade de que se tratasse de uma infecção por coronavírus.

O ex-presidente, que comemorou seu 94º aniversário em 2 de fevereiro, fez uma de suas últimas aparições públicas em 30 de setembro de 2019 no funeral, em Paris, de outro presidente, Jacques Chirac, que foi seu primeiro-ministro de 1974 a 1976./ EFE, Reuters e AFP