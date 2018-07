Segundo um comunicado emitido pelo escritório do republicano (foto), de 88 anos, ele "tem entrado e saído do Hospital Metodista no Centro Médico do Texas", mas apresenta um quadro de saúde "estável".

"Eles (os médicos) estão apenas sendo cautelosos e mantendo-o (internado) até que a tosse melhore", disse McGrath. "Espera-se que ele seja liberado nas próximas 72 horas", informou o comunicado oficial.