Ex-presidente Mubarak está em coma, diz TV do Egito O ex-presidente do Egito Hosni Mubarak está em coma, noticiou a televisão estatal hoje citando seu advogado. Ele encontra-se em custódia em um hospital no resort de Sharm el-Sheikh. "O ex-presidente está em coma total após sua saúde ter se deteriorado repentinamente", noticiou o canal. As informações são da Dow Jones.