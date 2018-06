Ex-presidente polonês diz que país abrigou prisão secreta da CIA

VARSÓVIA - O ex-presidente da Polônia Aleksander Kwasniewski afirmou que durante seu mandato o país ofereceu à CIA um local para funcionar como prisão secreta, apesar de não autorizar tratamentos duros aos detentos.

Foi a primeira vez que um líder polonês admitiu que o país abrigou um local secreto da CIA. De acordo com relatos, a prisão operou de dezembro de 2002 até meados de 2003. Kwasniewski esteve no poder de 1995 a 2005.

O ex-presidente falou em reação à divulgação de um relatório do Senado americano que condenou as práticas da CIA em prisões secretas. Ele não identificou os países dos prisioneiros. De acordo com Kwasniewski, a atividade na Polônia foi encerrada devido à pressão de líderes locais. Ele não informou detalhes sobre as datas de operação da prisão.

Até o momento, os líderes poloneses no poder à época haviam negado a existência da prisão. Seus sucessores pediram provas da existência do local em 2008. / AP