Ex-presidente suíço Flavio Cotti morre por complicações da covid-19

GENEBRA - O ex-presidente da Suíça, Flavio Cotti, que também foi ministro das Relações Exteriores e do Interior do país, morreu nesta quarta-feira, 16, aos 81 anos, por complicações relacionadas à covid-19, informaram autoridades e meios de comunicação.

"Foi com grande tristeza que soube da morte de Flavio Cotti. Tenho boas lembranças de nosso encontro na celebração do Conselho Federal em Bellinzona. Seu espírito político sempre estará presente no exterior", reagiu no Twitter o chanceler suíço, Ignazio Cassis.

Mit grosser Trauer nehme ich Kenntnis vom Tod von Flavio Cotti. Unsere Begegnung an der Bundesratsfeier in Bellinzona bleibt mir in bester Errinnerung. Sein politischer Geist wird immer im Aussendepartement wehen. Le mie sincere condoglianze alla famiglia del caro amico Flavio. pic.twitter.com/BasFoyFTs2 — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) December 16, 2020

Segundo o jornal da região de Ticino, Cotti morreu na tarde desta quarta-feira em um hospital de Locarno "depois de complicações relacionadas com o coronavírus".

Ele era conhecido, sobretudo, por ter aproximado a Suíça de organizações internacionais, defendendo sua adesão à ONU, e pela defesa de Genebra como sede de instituições como a Organização Mundial do Comércio (OMC).

Jurista de formação, foi membro do partido democrata-cristão de Ticino e passou 12 anos no governo federal em Berna, entre 1987 e 1999. Foi presidente da Confederação Suíça em duas ocasiões, em 1991 e 1998. A Suíça tem um sistema de presidência rotativa anual entre os membros do governo federal./ AFP