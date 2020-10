Mujica renuncia ao Senado e encerra carreira política

O ex-presidente uruguaio José Mujica renunciou a sua cadeira no Senado na terça-feira, 20, e se aposentou definitivamente da política, cumprindo um anúncio que fez no mês passado. A pandemia de coronavírus precipitou a decisão do ex-presidente de 85 anos, que sofre de uma doença imunológica.

“Esta situação obriga-me, com grande pesar pela minha profunda vocação política, a pedir a renúncia à bancada que me foi concedida pela cidadania”, escreveu Mujica em carta lida esta terça-feira em sessão extraordinária do Senado. "A pandemia me expulsou", acrescentou. /AFP