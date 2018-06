Ex-primeira dama dos EUA Barbara Bush deixa hospital

"Eu não posso ser grata o suficiente aos médicos e enfermeiros do Houston Methodist por terem garantido que eu recebesse o melhor tratamento e pudesse voltar para George e os nossos cães o mais rápido possível", disse a senhora Bush.

Barbara, de 88 anos e mulher do ex-presidente George H.W. Bush, estava internada desde segunda-feira, segundo informou um porta-voz da família.

Ela está ansiosa para se juntar a seu marido e seus cães, disse o porta-voz Jim McGrath.

Conhecida do público norte-americano por sua atitude direta e prática, Barbara Bush deixou a Casa Branca em janeiro de 1993, no final do mandato de seu marido, e passou a escrever suas memórias e perseguir seu interesse em promover a alfabetização.

A ex-primeira-dama é também a mãe de George W. Bush, o 43º presidente dos EUA.

