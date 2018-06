Ex-primeiro-ministro de Portugal seguirá preso

De acordo com a lei do país, um promotor público irá conduzir as investigações antes de apresentar acusações formais, em um processo que pode levar mais de seis meses. Um juiz então decidirá se ele será posto em julgamento.

Sócrates foi um primeiro-ministro de centro-esquerda entre 2005 e 2011. Ele foi preso na noite da sexta-feira e está detido desde então. Autoridades se recusaram a dar detalhes do caso, já que uma lei de segredo judicial impede a divulgação de informações quando a investigação ainda está em curso. Fonte: Associated Press.