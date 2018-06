Ex-primeiro ministro grego quer criar novo partido antes de eleições do dia 25

Papandreou ignorou os apelos públicos não para dividir Pasok, partido criado por seu pai em 1974 e que governou a Grécia durante grande parte do tempo desde então. A redução de cerca de 5% da intenção de votos na legenda é evidente nas últimas pesquisas. "Estamos tristes pela ação imoral e irracional tomada por Papandreou, que fez uma tentativa calculista para dividir Pasok alguns dias antes da eleição", afirmou o partido, em um comunicado.

A expectativa, no momento, é que a legenda de oposição Syriza, vença as eleições marcadas para 25 de janeiro. O partido tem feito grandes progressos na Grécia nos últimos anos. Nas sondagens, ele está a frente do Pasok, partido que Papandreou levou de volta ao governo em 2009 e estava no poder durante o auge da crise financeira no país.

Apesar de ter o número de votos reduzido acentuadamente durante as eleições de 2012, o Pasok é atualmente parceiro do governo conservador liderado pelo primeiro-ministro Antonis Samaras. O novo partido, criado por Papandreou, deve atingir aqueles eleitores que abandonaram o Pasok.

Pesquisas apontam que o Syriza terá de encontrar parceiros de coalizão se chegar ao governo. O porta-voz do partido, Panos Skourletis culpou Papandreou por ser responsável pelas medidas de austeridade "incapacitantes" impostas à Grécia por seus parceiros da zona euro e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), em troca do resgante financeiro. "Não pode haver qualquer forma de cooperação com aqueles que destruíram o país", afirmou Skourletis, em entrevista à rádio Vima. Fonte: Associated Press.