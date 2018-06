Ex-procuradora da Venezuela e chefe do MP do México discutem ações contra corrupção

CIDADE DO MÉXICO - A ex-procuradora-geral da Venezuela Luisa Ortega Díaz se encontrou com o procurador-geral do México na quinta-feira, informou uma autoridade mexicana, semanas depois de Ortega deixar seu país acusando o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de envolvimento com corrupção.

Ortega, que foi removida do cargo no início de agosto, disse há uma semana ter evidências de que Maduro está envolvido no esquema de corrupção da construtora Odebrecht que se espalhou pela América Latina.

Ela afirmou que fornecerá detalhes sobre os casos de corrupção a autoridades de Brasil, Estados Unidos, Espanha e Colômbia.

O procurador-geral do México, Raúl Cervantes, recebeu Ortega por cerca de 10 minutos na Cidade do México, disse uma autoridade da Procuradoria-Geral, que falou sob condição de anonimato, sem fornecer mais detalhes.

Na noite de quinta-feira, Ortega postou uma foto no Twitter com Cervantes no México, dizendo que os dois tinham se encontrado para “coordenar ações na luta contra a corrupção”. Fotos publicadas em redes sociais anteriormente mostraram a chegada de Ortega ao aeroporto da Cidade do México. / REUTERS