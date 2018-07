Ex-trader do Société Générale é preso por fraude

Imagens da televisão local mostraram o ex-trader do Société Générale cruzando a fronteira da França com a Itália a pé. Um policial na cidade fronteiriça de Menton, no lado francês, disse que Kerviel estava em custódia em uma delegacia local antes de começar o prazo para cumprir a sentença. Não está imediatamente claro para onde ele será levado.

Kerviel custou ao Société Générale 4,9 bilhões de euros em perdas em 2008. Ele argumentou que a instituição via com bons olhos suas operações não autorizadas enquanto elas resultavam em ganhos, mas disse que logo que os investimentos começaram a falhar o banco se voltou contra ele.

Ele foi condenado a três anos de prisão em 2010, e o processo de apelação chegou até a mais alta instância francesa, que neste ano manteve o pedido de prisão. Neste período, o trader ganhou apoiadores ao redor da França e começou uma cruzada contra a corrupção no mundo financeiro. "A luta continuará apesar do que acontecer", disse a jornalistas, enquanto cruzava a fronteira ontem à noite.

Antes de começar a cumprir a sentença, Kerviel viajou à Itália para se encontrar com o papa e no sábado apelou ao presidente François Hollande para intervir a seu favor. O escritório de Hollande disse que consideraria um pedido específico de perdão conforme o procedimento usual. Já o ministro de Finanças, Michel Sapin, descreveu no domingo o ex-trader como um criminoso.

Um relatório interno do Société Générale descobriu que os gerentes falharam em monitorar 74 alarmes diferentes sobre as atividades de Kerviel. Alguns executivos se demitiram, mas nenhum enfrentou acusações criminais. Fonte: Associated Press.