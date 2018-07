Ex-transexual poderá concorrer a Miss Universo Canadá

A organização comandada por Trump anunciou que poderá reverter a decisão após Talackova ter anunciado uma coletiva de imprensa com a advogada Gloria Allred, para mais tarde nesta terça-feira em Los Angeles. O advogado de Talackova no Canadá, Joe Arvay, disse nesta terça-feira que o último comunicado do Miss Universo Canadá é "incompreensível". O comunicado disse que Talackova poderá concorrer "uma vez que ela obtenha o reconhecimento legal de gênero pelo governo do Canadá e os padrões estabelecidos por outros competidores internacionais".

Arvay disse que as exigências do Miss Universo Canadá não estão de acordo com a legislação de direitos humanos do país e que ele entrará com uma queixa na Comissão de Direitos Humanos do Canadá, que funciona na província canadense de Ontário. "Na ausência de clareza, nós vamos prosseguir", disse Arvay.

A desclassificação rendeu a Talackova uma ampla simpatia no Canadá. Ela disse que viveu sua vida como mulher desde os 4 anos, começou a fazer tratamento com hormônios aos 14 e realizou a cirurgia de mudança de sexo aos 19.

Connie McNaughton, eleita Miss Mundo pelo Canadá em 1984, disse que a desclassificação de Talackova foi uma decisão obsoleta e discriminatória. Do lado conservador da sociedade canadense, Gwen Landolt, vice-presidente da associação Real Women of Canada, disse que a organização do concurso agiu corretamente e foi simplesmente realista ao barrar Talackova.

As informações são da Associated Press.