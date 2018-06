Ex-ultranacionalista é eleito presidente O ex-ultranacionalista Tomislav Nikolic prometeu ontem manter a Sérvia no curso pró-ocidental após sua inesperada eleição como presidente. No entanto, o novo líder sérvio foi saudado com cautela pela União Europeia e por países vizinhos - ainda preocupados por sua ligação com o fim sangrento da Iugoslávia. Nikolic venceu o liberal Boris Tadic em uma votação considerada apertada.