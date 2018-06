Exame da enfermeira espanhola com Ebola sai negativo O exame para detectar a presença do vírus do Ebola da enfermeira espanhola que contraiu a doença enquanto tratava de um missionário teve resultado negativo pela primeira vez, disse o governo espanhol. Teresa Romero, de 44 anos, foi o primeiro caso da doença contraída fora do oeste da África e esteve em quarentena desde o início de outubro em um hospital em Madri. Autoridades do governo disseram recentemente que Teresa estava melhorando.