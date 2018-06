Exame mostra que corpo de Nisman tinha baixas doses de álcool e remédios, dizem fontes

BUENOS AIRES - O exame toxicológico do corpo de Alberto Nisman aponta baixas doses de álcool e remédios, além de cafeína no organismo do promotor. Fontes citadas pelo jornal La Nación que teriam acesso às conclusões do exame afirmaram que o promotor teria ingerido não mais do que um copo, provavelmente de vinho, e os remédios ansiolíticos Rivotril e Alplax.

Os restos de cafeína encontrados no corpo de Nisman podem ser resultados da ingestão de café. "As doses de cafeína e derivados de remédios não são quantificáveis. Por ser uma quantidade pequena, não é possível transformar em percentual", explicou uma fonte, de acordo com o jornal argentino.

A promotora responsável pelo caso, Viviana Fein, confirmou na quarta que o resultado do exame toxicológico ficou pronto, mas que não seria divulgado. Ela emitiu um comunicado afirmando que também ficaram prontos os resultados da histopatologia (estudo de tecidos e órgãos humanos). "Não foi encontrado nada estranho nos tecidos analisados", disseram fontes consultadas pelo La Nación sobre parte dos exames que deu resultado negativo.

Segundo a promotora, ainda falta saber o resultado do teste de DNA encontrado nas unhas de Nisman para definir se o sangue encontrado era dele mesmo ou de outra pessoa.

"Para preservar o andamento da investigação, a promotoria não divulgará nem o conteúdo das declarações das testemunhas nem os relatórios médicos", afirmou Fein.