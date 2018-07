Execução afegã choca o mundo

Um vídeo obtido pela agência Reuters no Afeganistão traz sinais da austeridade do regime islâmico no país. As imagens mostram um membro do Taleban executando a sua mulher, acusada de adultério, na frente de um grupo de pessoas numa região próxima a Cabul.

Um homem vestido com um turbante se aproxima da mulher ajoelhada no chão e atira nela à queima-roupa cinco vezes com uma arma automática. A plateia, de cerca de 150 pessoas, vibra com o ato, numa vila na Província de Parwan. "Alá nos recomenda a não cometer adultério, porque é o caminho errado", diz outro homem durante a execução. "É por ordem de Alá que ela será executada", justificou.

O governador da província, Basir Salangi, disse que o vídeo obtido no sábado foi feito há uma semana na vila de Qimchok, no distrito de Shinwari - a uma hora de Cabul. "Quando eu vi esse vídeo, eu fechei meus olhos... A mulher não era culpada, o Taleban é o culpado", disse.

Apesar da presença de 130.000 soldados de tropas estrangeiras e de 300.000 afegãos serem militares ou policiais, o Taleban conseguiu ressurgir sobretudo no sul e no leste do país. / REUTERS