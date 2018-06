Execução de traficante francês na Indonésia pode ser suspensa

Serge Atlaoui está entre os 10 estrangeiros programados para serem executados nos próximos dias na Indonésia. Seu caso chamou a atenção nacional na França, que vigorosamente se opõe à pena de morte.

O porta-voz do Ministério do Exterior da França, Romain Nadal, disse neste sábado que o governo está intensificando a sua mobilização e determinado a evitar a execução.

O embaixador francês não foi convocado para uma reunião com as autoridades da Indonésia para a notificação formal da execução, ao contrário dos embaixadores de outros países.

Sem dar detalhes, Richard Sedillot, advogado do condenado, disse que a decisão de não chamar o embaixador francês pode estar ligada a uma queixa legal no caso de Atlaoui que pode significar que sua execução poderá ser suspensa.

De acordo com informações da BBC Brasil, a família do paranaense Rodrigo Muxfeldt Gularte, de 42 anos, condenado à morte na Indonésia por tráfico de drogas, foi informada oficialmente na manhã deste sábado de que ele será executado na próxima semana. Ontem, o governo da presidente Dilma Rousseff (PT) voltou a pedir clemência para Gularte. Fonte: Associated Press