Execuções podem ser consideradas crimes de guerra

As mortes, descobertas em um hotel e uma cova coletiva, foram denunciadas pela ONG Human Rights Watch, que teme uma escalada de vingança dos revolucionários contra militares e civis fiéis ao regime deposto.

Em Sirte, o combate pôs frente a frente as tropas do antigo governo e os insurgentes de Misrata, cidade que enfrentou três meses de cerco, bombardeios ininterruptos e uma invasão marcada 1,2 mil estupros promovidos por apoiadores do regime. / A.N.