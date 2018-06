Executivo do Google chega a Pyongyang O diretor-executivo do Google, Eric Schmidt, desembarcou ontem na capital da Coreia do Norte, Pyongyang, para uma polêmica visita. Ele está acompanhado de Bill Richardson, ex-governador do Novo México. A Coreia do Norte é considerada o país que mais impõe restrições à liberdade na internet, o que levou grupos de defesa dos direitos humanos a questionar a visita da delegação americana. Richardson e Schmidt tentariam mediar a libertação de um americano preso no país, segundo relatos na imprensa dos EUA.